O Ses Türkiye Mert kimdir? Mert Yenihayat kimdir, kimin takımında? O Ses Mert nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İnstagram adı ne?

O Ses Şevval kimdir? sorusu O Ses Türkiye izleyicileri tarafından merak edildi. Mert Yenihayat söylediği şarkısı ile izleyenleri hayran bıraktı. O Ses Türkiye'de çeyrek finale yükselen O Ses Türkiye Mert kimdir Mert Yenihayat kimdir, kimin takımında? O Ses Mert nereli, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Mert kimdir? Mert kimin takımında? İnstagram adı ne? Detaylar haberimizde…

Mert Yenihayat kimdir sorusu gündem oldu. O Ses Türkiye'de çeyrek finale yükselen ve performansıyla izleyenleri mest eden O Ses Türkiye Mert kimdir? Mert Yenihayat kimdir, kimin takımında? O Ses Mert nereli, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Mert kimdir? Mert kimin takımında? İnstagram adı ne? Ayrıntılar haberimizde…

O SES TÜRKİYE MERT YENİHAYAT KİMDİR?

O Ses Türkiye'de çeyrek finale yükselen Mert'in tam adı, Mert Yenihayat'tır. Mert, Beyazıt Öztürk'ün takımındadır. "Oyunbozan" şarkısı ile ilk turda jürinin karşısına çıkmıştır.

MERT YENİHAYAT KİMDİR?

Mert Yenihayat, 22 yaşındadır. İstanbul'da yaşamaktadır. Aslen Arnavut'tur. Müziğe olan ilgisi babasının 8 yaşında gitar almasıyla başlamıştır. Şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirten yarışmacı, ailesiyle Şile'de yaşıyor ve dondurmacılık yapıyor. Hayatındaki en mutlu anısının, babasının bir yılbaşında eve getirdiği piyano olduğunu söylemiştir. Müziğini daha fazla insana duyurmak, yarışmayı kazanmak ve insanların kalbine dokunabilmek için O Ses Türkiye'ye katıldığını açıklamıştır.

MERT YENİHAYAT'IN İNSTAGRAM ADI NE?

Mert Yenihayat'ın İnstagram kullanıcı adı @mertyenihayat 'tır ve 26 bin takipçisi bulunmaktadır.

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