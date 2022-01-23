O nasıl refleks Uğurcan! Tüm Türkiye akıllara durgunluk veren bu kurtarışı konuşuyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarış ülke gündemine damgasını vurdu. 39. dakikada Berkan'ın vuruşunda Uğurcan ters ayakta yakalanmasına rağmen müthiş bir kurtarış yaptı.

TAKIMINA CAN VERDİ

İlk yarıda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Uğurcan'ın bu pozisyondan sonraki hırsı da dikkat çekti. Uğurcan, takım arkadaşlarının maça tutunması için onları cesaretlendirdi.

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