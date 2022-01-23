O nasıl refleks Uğurcan! Tüm Türkiye akıllara durgunluk veren bu kurtarışı konuşuyor - Haberler Spor
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O nasıl refleks Uğurcan! Tüm Türkiye akıllara durgunluk veren bu kurtarışı konuşuyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray-Trabzonspor maçına Uğurcan Çakır'In kurtarışı damga vurdu. Berkan'ın sert şutunda ters ayakta yakalanan Uğurcan, müthiş bir reflekse topu kurtardı. Uğurcan'ın kurtarışı gündemi salladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarış ülke gündemine damgasını vurdu. 39. dakikada Berkan'ın vuruşunda Uğurcan ters ayakta yakalanmasına rağmen müthiş bir kurtarış yaptı.

O nasıl refleks Uğurcan! Tüm Türkiye akıllara durgunluk veren bu kurtarışı konuşuyor

TAKIMINA CAN VERDİ

İlk yarıda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Uğurcan'ın bu pozisyondan sonraki hırsı da dikkat çekti. Uğurcan, takım arkadaşlarının maça tutunması için onları cesaretlendirdi.

O nasıl refleks Uğurcan! Tüm Türkiye akıllara durgunluk veren bu kurtarışı konuşuyor

O nasıl refleks Uğurcan! Tüm Türkiye akıllara durgunluk veren bu kurtarışı konuşuyor

O nasıl refleks Uğurcan! Tüm Türkiye akıllara durgunluk veren bu kurtarışı konuşuyor

O nasıl refleks Uğurcan! Tüm Türkiye akıllara durgunluk veren bu kurtarışı konuşuyor

O nasıl refleks Uğurcan! Tüm Türkiye akıllara durgunluk veren bu kurtarışı konuşuyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Uğurcan Çakır, Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Haber

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