O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu
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O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yle karşı karşıya geliyor. Mücadelede talihsiz sakatlıklar yaşayan sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya gibi genç yıldızları oyuna dahil etti. Portekizli hoca bu kararının meyvesini ise maçın 65. dakikasında aldı. Muhammed Gümüşkaya attığı müthiş golle takımını öne geçirdi. Taraflı tarafsız tüm takım taraftarlarından bu golle ilgili övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kadıköy'de Helsinki'yle karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler 65. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın mükemmel golüyle öne geçerken genç yıldıza sosyal medyada övgü yağdı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞLILARDAN DA ALKIŞ TOPLADI

20 yaşındaki yıldızın attığı golden sadece Fenerbahçeliler değil Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da övgüyle bahsetti. Genç orta saha kısa sürede sosyal medyada gündeme otururken hakkında binlerce paylaşım yapıldı.

O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu
O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu
O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu
O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu
O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu
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Ali Gülhan
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