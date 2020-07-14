O karanlık geceyi unutamıyorlar
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O karanlık geceyi unutamıyorlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT Radyo binası önünde yaralanan gazi Mehmet Akif Özdemir ile Genelkurmay Başkanlığı önündeki saldırıda gazi olan Onur Asutay, aradan 4 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz gecesini unutamıyor.

14.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:31

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da TRT Radyo binası önünde yaralanan gazi Mehmet Akif Özdemir ile Genelkurmay Başkanlığı önündeki saldırıda gazi olan Onur Asutay, aradan 4 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz gecesini unutamıyor.

Bingöl'de yaşayan Devlet Övünç Madalyası ve Beratı sahibi Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimini üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hafızasından silinmediğini söyledi.

15 Temmuz gecesi Harbiye TRT Radyo binası önünde saldırıya uğrayan grubun içinde olduğunu anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'u hangi kelimelerle anlatırsak anlatalım mutlaka bir yanı eksik kalır. Çünkü 15 Temmuz bir ruhtur, direniştir, semboldür, uyanıştır. Bu milletin birleşmesine vesile olmuştur. Aslında 15 Temmuz bir nevi Kurtuluş Savaşı gibidir. Bu millet ecdadından gelen ruhla 15 Temmuz'da bir direnişe sarıldı, bu direnişle bu ülkeyi tekrardan hainlerin elinden aldı."

"Hainler bize bir düşman edasıyla saldırdı"

O karanlık geceden sonra psikolojisinin bozulduğunu, şehit olan, ve yaralanan arkadaşlarının rüyalarına girdiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'dan sonra benim açımdan çok değişti. İnsan olarak çok etkileniyorsun. Psikolojik olarak etkilendik. Hala her gece rüyama geliyor. Hala şehitlerin sesi kulağımda çınlanıyor. Orada yaralanıp gazilerin çığlıkları kulaklarımda çınlanıyor. Onların sesiyle bazı geceler uyanıyorum. Çünkü yaşadığım olay kolay bir şey değildi. Çünkü biz asker değildik, sivildik. Elimizde hiçbir silah yokken o hainler bize bir düşman edasıyla saldırdı. Bizi taradılar, şehit ettiler, gazi ettiler, kimimiz kolunu, kimi bacağını kaybetti, kimimiz ağır yaralandı. Bunları unutmak mümkün değil. Hiçbir zaman unutmayacağım. Unutmadığım gibi bunu her yerde anlatıyorum, her zaman anlatmaya devam edeceğim. Allah bu millete böyle karanlık bir gece bir daha yaşatmasın."

"Rabbim böyle güzel şerefe bizi mazhar eyledi hamdolsun"

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı sahibi gazi Asutay da 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı Karargahı önüne giden ilk sivil grubun içinde yer aldığını ve bacağına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanarak gazi olduğunu anlattı.

Darbecilere karşı silahsız olarak sokaklara çıkan insanları saygıyla andığını vurgulayan Asutay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mücadelemiz önce Allah, sonra vatan, bayrak, millet, devlet içindi. Dakikalarca ateş arasında kaldık, yaralı kardeşlerimize yardımcı olmaya gayret ettik, nitekim şehadete yürüyenlerin de düştüğü yer vardır, ben de Aslanlı Kapı'nın önünde vurularak gazi oldum. Rabb'im böyle güzel şerefe bizi mazhar eyledi hamdolsun. Benim bir ayağım gider, kardeşimin kolu. Vatan sağ olsun, başımız yoluna feda, Rabb'im Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık afiyet versin, ümmetin lideridir."

Asutay, komuta kademesini etkisiz hale getirip devleti ele geçirmeye kalkan, gece boyu darbe girişimine direnenlere defalarca ateş açan ve tankları üzerlerine süren FETÖ'cü darbecilerin hain planını millet iradesinin önlediğini belirtti.

Darbeciler tarafından kullanılan tanklarla darbeye direnen sivillerin ezildiğini belirten Asutay, "Allah bir daha ülkemize böyle karanlık geceler yaşatmasın. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı gazilerimize Rabb'imden afiyet, şu 4 yıl içinde ölen gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

O karanlık geceyi unutamıyorlar

Kaynak: AA

Manşet

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