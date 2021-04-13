Nurtepe Stadı FİFA Standartlarında yenilendi
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Nurtepe Stadı FİFA Standartlarında yenilendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nurtepe Stadı FİFA Standartlarında yenilendi

Sporcuhane Projesi kapsamında Nurtepe Stadı FİFA standartlarına uygun olarak baştan sona yenilendi.

Sporcuhane Projesi kapsamında Nurtepe Stadı FİFA standartlarına uygun olarak baştan sona yenilendi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin açılış töreninde yaptığı konuşmada; " Stadımız yepyeni, güçlü ve yüksek standartlara uygun haliyle, heyecan dolu karşılaşmalara, yeni zaferlere ve nice şampiyonluklara hazır" dedi.

İlçedeki amatör futbol kulüplerinin idman ve maçlarını yaptığı stada bin 533 kişi koltuk kapasiteli tribün ve 30 koltuk kapasiteli protokol tribünü kazandırıldı. Yanı sıra 101x65 metre ölçüsünde saha, suni çim ile yeni baştan kaplandı. Soyunma odaları, tesis binası ve diğer kullanım alanlarında bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

Yenileme çalışmalarının ardından Kağıthane Belediyesi Nurtepe Stadı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışın ev sahipliğini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaparken; Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Kağıthane Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Hasan Cevahir, spor camiasının temsilcileri ve vatandaşlar törene katıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin açılış töreninde yaptığı konuşmada; " Stadımız yepyeni, güçlü ve yüksek standartlara uygun haliyle, heyecan dolu karşılaşmalara, yeni zaferlere ve nice şampiyonluklara hazır. Yeni Nurtepe Stadımız takımlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, sporcularımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Törenin ardından Başkan Öztekin 10 numaralı Sporcuhane formasını giyerek protokol üyeleri ile birlikte penaltı atışları yaptı.


Nurtepe Stadı FİFA Standartlarında yenilendi
Nurtepe Stadı FİFA Standartlarında yenilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:06:41. #1.16#
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