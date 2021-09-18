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Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı

Türkiye Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı.

Türkiye Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı. 10 gün sürecek şampiyona 28 Eylül'de sona erecek.

Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Zonguldak'ta başladı. 66 ilden binden fazla sporcunun katıldığı müsabakalar Site Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Açılış törenine AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Federasyon yetkilileri, Zonguldak'ın eski Milli Boksörler, sporcular ve boks severler katıldı.

Şampiyona saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Zonguldak'ta olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Gözgeç, "Türk boksu dünyada beşinci, Avrupa'da üçüncü, Türk cumhuriyetlerinde birinci, İslam ülkelerinde birinci, Afrika ve Asya kıtalarında yine şu anda birinci sıradayız. Burada 66 ilden binden fazla sporcu var. Bizleri ağırlayan başta Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Kentimiz, geçmişte önemli spor faaliyetlerinin ve başarıların temelini oluşturmuş ve önemli başarılara imza atmıştır. Son zamanlarda bireysel sporlarda önemli başarılar elde edilmeye devam ediyor. İnşallah bu başarılarımız kalıcı olur. Bu tür etkinliklerin ilimizde yapılmasıyla, gençlerimizin sporla olan ilgisinin her geçen gün artacağına inanıyoruz. Yaklaşık 1000 kişi ilimizde. Onları buradan en güzel duygularla ve anılarla yolcu edebilirsek, hepsi ilimizin birer elçisi olacaktır" dedi.

Zonguldak olarak böylesine büyük bir organizasyona ev sahibi yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, katılan sporcuları en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Yüksel, organizasyonun düzenlenmesinde kendilerine katkı veren herkese teşekkür etti.

Madencinin hayatını anlatan tiyatro oyunu büyük alkış aldı. Daha sonra müsabakalara geçildi. - ZONGULDAK

Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı

Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı

Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı

Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı

Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı

Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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