Nur Group, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Özveri, güven ve başarıyla hizmet vermeye devam eden Nur Group'un sahibi Abdulfatah Noor, Sektörel Bakış programı için hem Türkiye hem dünya piyasası hakkında değerli açıklamalarda bulundu.

BAŞAKŞEHİR'DE "MEYDAN" PROJESİ

Abdulfatah Noor'un yaptığı açıklamalara göre yeni nesil yaşam konseptinin gözde bölgelerinden olan Başakşehir, son dönemlerde hem emlak satışında hem yaşam alanı olarak tercih edilmesinde ön plana çıkıyor. Nur Group'a ait "Meydan projesi dahilinde 3+1, 4+1 ve 5+1 dairelere ek olarak dükkan ve açık AVM konsepti de bulunuyor.

DEPREME DAYANIKLILIK ANALİZLERİ DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTA

Noor'un aktardığına göre insanların yeni konut tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerden birinin depreme karşı dayanıklılık ve sağlamlık olduğu göz önüne alındığında, bu konunun hassasiyetle üzerinde durulması ve araştırılması gerekiyor. Noor, konu ile ilgili olarak düzenli aralıklarla analizlerin yapıldığını, projedeki konutların çok yüksek katlı yapılar olmadığını belirtti. Ayrıca, riskli yapıların olması durumunda belediyeden izin çıkmadığına değinerek "Meydan" projesinin gönül rahatlığıyla tercih edilebileceğini söyledi.

PEK ÇOK ÜLKEYE TOHUM İHRAÇ EDİLİYOR

İnşaat sektörünün yanı sıra tohumculuk şirketlerinin de bulunduğunu dile getiren Noor, Antalya'daki 100/150 dönümlük sera alanı başta olmak üzere Bursa ve Antep gibi birçok şehre ek olarak globalde de faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Nur Group bu alanda da büyük başarılara imza atmakta ve yeni tohum üretimi alanındaki çalışmalarıyla dünyada Afrika, Hindistan ve Pakistan gibi birçok ülkeye Nur Group özelindeki lojistik destekle yönlendirme yapıyor.

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