Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi Fiorentina'da Fatih Terim ile birlikte çalışan ve İtalyan ekibinin efsane isimleri arasında yer alan Nuno Gomes, tecrübeli teknik adamın hem iyi bir insan hem de iyi bir hoca olduğunu söyledi.

Benfica ve Portekiz Milli Takımı'nın unutulmaz golcüsü Nuno Gomes, Fiorentina yıllarına döndü ve eski hocası Fatih Terim hakkında konuştu.

Portekizli kitap yazarı Tiago Guadalupe'nin başlattığı '360 Sport' adlı projesinde konuşan Nuno Gomes, Fatih Terim'le ilgili bir anısını da paylaştı.

Nuno Gomes'in açıklamaları şöyle;

"Her antrenör bir insan. Hiçbir zaman antrenörle insanlığı ayırmadım, bana göre doğru olan da bu. Harika özelliklere sahip antrenörler var ancak birçoğunda futbolcularla arasında büyük iletişim kopuklukları mevcut. Fatih Terim iyi bir teknik direktörlüğün yanında çok iyi de bir insan. Bu gerçekten kolay değil. Beni en çok etkilemesinin sebeplerinden biri de bu."

"TÜM OYUNCULAR TERİM İÇİN EŞİTTİ"

"Fiorentina'da tüm oyuncular onun için eşitti. Herkes daima aynı muameleyi gördü. Herkes için mutlaka bir sözü vardı, açıklayıcıydı. Kimin oynayıp kimin oynamayacağına antrenör karar verir, antrenör egemendir. Ancak o her şeyi açıklamak için zaman ayırırdı. Böyle yapmak zorunda değildi fakat çok iyi bir insandı ve bunu yapıyordu."

"FIORENTINA'DA ÇOK GÜZEL BİR İKLİM YARATTI"

"Fiorentina'da futbolcuların kendilerini çok iyi hissettiği bir iklim yarattı. Bu, oyuncuların performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Çünkü sahadayken kulübeye bakıyorsunuz ve hafızanızdaki iyi figürü düşünüp daha çok koşuyor, daha çok mücadele ediyorsunuz. Terim sahada ve saha dışında bizden biriydi"

"TERİM BENİMLE KONUŞTU, SONRA İYİ ŞEYLER YAPTIM"

"Topu bekleyip gol atan bir 9 numara değildim. Topa dokunmak, atak organizasyonlarına dahil olmak için sık sık kendi bölgemden ayrılıp orta sahaya kadar gidiyordum. Bir gün antrenmandan sonra Terim yanıma geldi ve benimle konuştu. Benden ne istediğini anlattı. Hücum bölgesinde kalmam gerektiğini çünkü takımın ihtiyacı olan şeyin bu olduğunu söyledi. Daha sonra tek forvet olduğum o bölgede iyi işler yaptım. Galip durumdayken ise orta sahadan birini oyundan çıkarıp yerine forvet alıyordu ve bana 'Şimdi sahada keyfine bak' diyordu. Kısacası bölgeyi terk etme zorunluluğum yokken terk etmemeliydim. Benim topa daha çok dokunabilmem, daha özgür hissetmem için oyuna bir forvet alıyordu"