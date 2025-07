Now TV izleyicileri bu akşam ekran başına geçtiğinde şaşırtıcı bir değişiklikle karşılaştı. Kanalın spor yayınlarının artık NOW Spor adıyla yayınlanacağının açıklanması, "NOW TV kapatıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, bu değişimin ardındaki strateji ne?

NOW TV NEDEN NOW SPOR OLDU?

Spor yayınları, daha geniş ve özel içerik sunmak amacıyla NOW Spor adıyla ekrana taşındı. NOW TV, genel yayın akışına NOW Spor yayınları dışındaki saatlerde devam edecek.

SPOR YAYINCILIĞINDA YENİ DÖNEM!

Dijital yayıncılıkta devrim niteliğinde bir adım atıldı! NOW TV, spor içeriklerini bağımsız bir platforma taşıyarak NOW Spor markasını hayata geçiriyor. Bu yenilikle birlikte:

• Tüm spor karşılaşmaları ve analizler NOW Spor'da

• NOW TV, dizi, film ve eğlence yayınlarına devam edecek

• Spor severler için özel programlar ve canlı yayınlar hazırlandı

EFSANE KADRO NOW SPOR'DA BULUŞUYOR!

NOW Spor'un yıldızlarla dolu yorumcu kadrosu, futbola dair tüm detayları tartışacak. Stüdyoda yer alacak isimler:

✓ Kaleci efsaneleri: Ersin Düzen ve Volkan Demirel

✓ Deneyimli yorumcular: Tümer Metin ve Tugay Kerimoğlu

✓ Analiz uzmanları: Yağız Sabuncuoğlu ve Emre Özcan

✓ Spor basınının duayeni: Uğur Karakullukçu

NOW SPOR'U NEREDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ?

2025-2026 sezonunda NOW Spor yayınlarını:

? NOW TV ana kanalı (belirtilen spor yayın saatlerinde)

? NOW Spor'un resmi YouTube kanalı

? NOW Spor mobil uygulaması

üzerinden kesintisiz takip edebilirsiniz.

ERSİN DÜZEN'DEN BÜYÜK MÜJDE!

Spor dünyasının sevilen ismi Ersin Düzen, yeni projeyle ilgili önemli açıklamalar yaptı:

"Değerli spor severler, bu sezon sizlerle birlikte unutulmaz anlar yaşayacağız. Her Pazar gecesi 23:00'te, NOW Spor ekranlarında olacağız. Kadromuza yeni isimler de ekleniyor. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz."

NOW TV'DE BÜYÜK DEĞİŞİM! SPOR YAYINLARI ARTIK NOW SPOR'DA

Spor severler dikkat! NOW TV ekranlarında önemli bir yenilik yapıldı. Artık tüm spor içerikleri yepyeni bir kanalda: NOW Spor. Bu değişiklik, izleyiciler arasında "NOW TV kapatıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki gerçekte neler oluyor?

NOW TV KAPATILDI MI?

Hayır! NOW TV kapatılmadı. Sadece spor yayınları, daha kapsamlı ve özel bir yayıncılık anlayışı için NOW Spor adıyla ayrı bir kanala taşındı. NOW TV, eğlence ve genel yayın akışına aynı şekilde devam edecek.