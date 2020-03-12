Nova Norda: Şarkılarımda yalan söylemiyorum
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Red Bull, Up, Magazin

Nova Norda: Şarkılarımda yalan söylemiyorum

Elektronik pop, trap ve hip hop üçlüsünden beslenerek kendi tarzını yaratan ve 2018 Red Bull Warm Up finalistlerinden Nova Norda, müzik serüveni, yeni klibi ve gelecek projeleriyle ilgili konuştu.

12.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:41
Nova Norda: Şarkılarımda yalan söylemiyorum

Elektronik pop, trap ve hip hop üçlüsünden beslenerek kendi tarzını yaratan ve 2018 Red Bull Warm Up finalistlerinden Nova Norda, müzik serüveni, yeni klibi ve gelecek projeleriyle ilgili konuştu. Genç sanatçı, şarkılarını yazarken dürüst olduğunu belirterek, "Gerçekten yaşamadığım bir şeyi anlatamıyorum. Şarkılarımda yalan söyleyemiyorum" dedi.

Yeni nesil müzisyenleri desteklemek ve isimlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olmak misyonuyla yola çıkan Red Bull Warm Up'ın 2018 finalisti olan Nova Norda'nın yeni klibi 'Kim Üzdü Seni' müzik platformlarında yerini aldı. Bugüne kadar Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch, Affet Robot, The Kites gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Warm Up kapsamında; her yıl seçilen müzisyenler ya da müzik gruplarından birisi Red Bull'un dünyanın çeşitli noktalarında konumlanan stüdyolarında kayıt alma şansı ve ya klip çekimleri için destek alabiliyor. Bu kapsamda, 'Kim Üzdü Seni' adlı şarkısına klip çekilen Nova Norda, müzik serüveni, yeni klibi ve gelecek projeleriyle ilgili sürecini anlattı.

'BÜTÜN ŞARKILARIM KİŞİSEL'

Bugüne kadar yazdığı tüm şarkıların kişisel olduğunu ifade eden sanatçı, "Olabildiğince dürüst olmaya çalışıyorum şarkılarımı yazarken. O dönem ne yaşıyorsam onu olduğu gibi anlatmaya çalışıyorum" dedi.

Kurumsal hayattaki kariyerini bırakarak müzik dünyasında başarı elde eden müzisyen, Nova Norda çıktığı yoldan memnun olduğunu belirterek, "Kurumsal hayatı bırakıp müzik yapmaya başlarken amacım, sadece bu şekilde geçimimi sağlayabilmekti. O yüzden müzik yaparak geçimimi sürdürebildiğimi fark ettiğim noktada çok büyük hayaller kurmayı bıraktım belki de. Gözüm çok yükseklerde olmadı. Yapmak istediğim şeyi yapayım, nereye gidiyorsa gitsin. Diğer türlüsü sağlıksız geliyor bana. Zorlayınca olmuyor" diye konuştu.

"YAŞAMADIĞIM ŞEYİ YAZAMIYORUM"

Kısa sürede dinleyici kitlesiyle arasında özel bir bağ kurduğunu vurgulayan sanatçı, "Konserlerde seyircilerin bağıra bağıra söylediği şarkılarım var. O zaman hayatların dokunduğumu anlıyorum. Buna çok seviniyorum ama yazarken de böyle bir amacım olmuyor. Gerçekten yaşamadığım bir şeyi anlatamıyorum. Şarkılarımda yalan söyleyemiyorum" dedi.Redbull.com'da yayınlanan röportajın tamamına internet sitesi üzerinden ulaşılabildiği bilgisi verildi.


Kaynak: DHA

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