Esnafın dört gözle beklediği restoran ve kafeler belirli şartlarla açılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esnafın dört gözle beklediği restoran ve kafeler belirli şartlarla açılacak

02.03.2021 01:14 | Son Güncelleme: 02.03.2021 01:31

Yeni kontrollü normalleşme döneminin ilk adımları atılırken İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine bu kapsamda genelge gönderdi. Genelgeye göre düşük, orta ve yüksek riskli illerde kafe ve restoranlar; 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasiteye bağlı olmak kaydıyla HES kodu kontrolüyle müşteri kabul edebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüste 'Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci' kararlarını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre; düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecekler.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE NASIL OLACAK?

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklar.

OTURMA PLANI HAZIRLANACAK

Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek-1'de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecek.

MÜSTERİLER, HES KODUYLA ALINACAKLAR

HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

Esnafın dört gözle beklediği restoran ve kafeler belirli şartlarla açılacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Berat Albayrak Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Zeki Müren Türkan Şoray Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Can Bartu Mustafa Er Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esnafın dört gözle beklediği restoran ve kafeler belirli şartlarla açılacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 01:38:03. #1.16#
title