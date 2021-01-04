"No nazar lütfen" İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi
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"No nazar lütfen" İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

04.01.2021 18:42 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:49

Miami'de ev alan Şeyma Subaşı yeni sevgilisinin yüzünü göstermezken romantik bir karesini "No nazar! Şeyma'nın peri masalı" notuyla paylaştı.

Miami'de ev alan Şeyma Subaşı yeni sevgilisinin yüzünü göstermezken romantik bir karesini "No nazar! Şeyma'nın peri masalı" notuyla paylaştı.  Subaşı'nın sevgilisi merak konusu olurken fotoğrafına yorum yağdı. 

Subaşı'nın son günlerde lüks spor otomobillerden paylaşım yaptığı storyler dikkat çekmişti. O otomobillerin sahibinin Mısırlı Al Saloussi olduğu iddia edildi.

Kaynak: Hürriyet

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