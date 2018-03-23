Nizip Sabunu"Na Coğrafi İşaret Tescili

Gaziantep'in Nizip ilçesine özgü yapılan "Nizip sabunu" tescil edildi.

Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin geçmişte en önde gelen sektörü olan ve unutulmaya yüz tutmuş "Nizip sabunu"nu tekrar ön plana çıkarmak istediklerini belirtti.

Sabun sektörünün canlanması ve eski değerini kazanmasını sağlamak adına "Tarihi Kentimizin Tarihi Ürünü Nizip Sabunu Projesi" kapsamında 01 Ekim 2012'de Nizip sabunu coğrafi işaretinin tescillenmesi için Türk Patent Enstitüsüne başvuru yaptıklarını ifade eden Özyurt, şunları kaydetti:

"Nizip sabununun coğrafi işareti, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 20 Mart 2018 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edildi. Sabun üretimi, yaşanan gelişmeler neticesinde geçmişte Nizip'in en önde gelen sektörleri arasına girmeyi başarmıştır. Geçmişte 130 üyemiz tarafından üretim yapılırken, gereken önemin verilmemesi nedeniyle yakın zamanda sektör kriz içerisine girmiş ve günümüzde maalesef bu sayı 20'ye düşmüştür. Amacımız sabun sektörümüzü eski günlerine geri döndürmektir. Sabun sektörünün uzun vadede gelişmesiyle ilçemize bu sektörde yapılacak yatırımlar ile istihdam imkanlarını arttırıp halkın yaşam koşulları iyileştirerek, ekonomik iklimin canlanmasını amaçlamaktayız. Tabii ki bunlar kurumsallaşma ve teknolojiye ayak uydurmayla sağlanacağı bir gerçektir."

Özyurt, coğrafi işaretin alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.