Niyazi Önen Gıda, prestijli listelerde yükselişini sürdürüyor

Yatırım ve istihdamıyla dikkati çeken Dardanel'in yükselişi sürerken, şirket Fortune tarafından gerçekleştirilen "Fortune 500 Türkiye" araştırmasında yerini aldı, listeye 373'üncü sıradan girdi.

Yatırım ve istihdamıyla dikkati çeken Dardanel'in yükselişi sürerken, şirket Fortune tarafından gerçekleştirilen "Fortune 500 Türkiye" araştırmasında yerini aldı, listeye 373'üncü sıradan girdi.

Niyazi Önen Gıda'dan yapılan açıklamaya göre şirket, prestijli listelerde hızla yükselmeye devam ederken, Dardanel, global yatırımları ile dikkati çekiyor.

Daha önce İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" ve Ekonomist'in "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında sıralamaya giren Dardanel, tüm bu araştırmalarda Çanakkale'nin en büyük şirketi oldu.

Dardanel, Fortune tarafından gerçekleştirilen "Fortune 500 Türkiye" araştırması listesine de 373'üncü sıradan girdi.

Dardanel güvencesiyle lezzet ve sağlığı bir arada sunan Niyazi Önen Gıda ise, ISO İkinci 500 Büyük Kuruluş listesinde 292 milyon 798 bin 377 TL tutarında net satışıyla 414'üncü sırada yerini aldı.

Yunanistan'ın dondurulmuş balık ve deniz ürünleri pazarında lider G. Kallimanis'in devir anlaşmasını da imzalandığını açıklayan grubun ülke ekonomisine sağladığı katma değer artarak devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çanakkale'de doğmuş, önceliğini bölgesine ve ülkesine veren bir sanayi kuruluşu olarak, bir kez daha bölgemizin lider şirketi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dardanel olarak her zaman en büyük hedefimiz, sofralardan sağlığı ve balığı eksik etmemek. Bunun için Ar-Ge ve inovasyon başta olmak üzere çeşitli yatırımlara imza atarken, üretime ve istihdam yaratmaya nefes almadan devam ediyoruz.

Amacımız, Türkiye'nin gıda sanayisinde global bir şirket olarak tüm dünyaya açılmak. Ülkemizin ton balığı ve deniz ürünlerindeki deneyimini dünyaya taşımaya, ihracat coğrafyamızın genişlemesiyle birlikte global pazar payımızı artırmaya devam edeceğiz. Tüm şirketlerimizle ülkemize sağladığımız katma değeri global bir vizyon ve yerel değerlerle sağlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu