Nişantaşı öğrencileri 'Masa Tenisi Milli Takımı'nda

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun organize ettiği Büyükler Milli Takım seçme müsabakaları, İstanbul'da yapılan final maçlarıyla sona erdi. Müsabakalarda ilk üçte olmayı başaran Nişantaşı Üniversitesi'nden 4 sporcu milli takıma girmeye hak kazandı.

İstanbul Fatih Spor Salonu'nda 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenen Masa Tenisi Büyükler Milli Takım Ferdi Seçme Yarışmalarına 14 şehirden toplam 130 sporcu katıldı. Nişantaşı Üniversitesi, öğrencilerinin bu müsabakalarda mücadele ederek önemli başarılar elde ettiklerini duyurdu.

Üniversiteden yazılı yapılan açıklamada, "Kadın ve erkek kategorilerinde organize edilen müsabakalarda erkeklerden BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencimiz Abdullah Talha Yiğenler 73 yarışmacı arasından şampiyon olurken, BESYO Rekreasyon Bölümü öğrencimiz Ziver Gündüz ikinciliği, yine aynı bölümden İbrahim Gündüz ise üçüncülük elde ederek Büyükler Milli Takım seçmelerine Nişantaşı Üniversitesi'nin adını yazdırmayı başardı. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümü öğrencimiz Simay Kulakçeken ise 57 yarışmacının mücadele ettiği kadınlar kategorisinin şampiyonu oldu. Sporcularımızı tebrik eder, spor yaşamlarında başarılar dileriz" denildi.