Nişantaşı'nda Lüks Araçlara Trafik Denetimi

Nişantaşı'nda Lüks Araçlara Trafik Denetimi

Nişantaşı'nda 2019'a sayılı dakikalar kala lüks otomobillere trafik denetimi yapıldı.

Nişantaşı'nda Lüks Araçlara Trafik Denetimi

Nişantaşı'nda 2019'a sayılı dakikalar kala lüks otomobillere trafik denetimi yapıldı. Denetime takılan Ali Kaptan adlı vatandaş, "Bu arabanın doğası bu, basmazsan bu araba motor yer. Sıkıntı yok, biz de ceza yeriz" dedi. Denetim esnasında siyah araçtaki kadının makyajını tazelemesi dikkat çekti. 

Görüntü dökümü:

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Polisin aracı incelemesi 

-Araçtan detaylar 

-Kadının makyaj tazelemesi

-Genel ve Detaylar

Kaynak: DHA
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