Nisan Ayında 6 Ülkeden 16 Bisikletli Ağırlandı

Bilecik, yurt içinden ve yurt dışından gelen bisikletli grupların uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde şu ana kadar 22 ülkeden 73 konuğunu ağırlayan Bilecik, Nisan ayında da birçok yabancı konuğunu ağırladı. Şu ana kadar ülkenin 30 ilinden 300'ü aşkın misafiri ağırlayan Bilecik, Nisan ayında 2 Hollanda, 1 İspanyol, 1 Türk, 2 Macar, 1 İtalyan, 2 Romanyalı, 2 İsviçreli ve 8 Slovenyalı bisikletliyi konuk ederek, ilin sesini ülkeye ve dünyaya duyurdu.

Okullarda bisiklet kullanımı eğitimleri

İldeki ziyareti kapsamında çeşitli okulları ziyaret eden bisikletliler, yolculukları, tecrübeleri ve bisiklete ilişkin birçok bilgiyi öğrencilerle paylaşıyor. Bilecik Belediyesi katkılarıyla konuklarını ağırladığını kaydeden Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz gelen turistlerin Bilecik'i gezerek, gittikleri yerlerde Bilecik'i tanıttıklarını sözlerine ekledi.

Bilecik'te bisiklet ile ilgili faaliyetleri hakkında bilgiler veren Yavuz, "Bilecik Belediyesi ve Temsilciliğimiz işbirliğinde Bilecik'te güzel çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar Bilecik'e, 22 ülkeden 73 bisikletliyi ağırlarken, sadece 2018 Nisan ayında 2 Hollanda, 1 İspanyol, 1 Türk, 2 Macar, 1 İtalyan, 2 Romanyalı, 2 İsviçreli ve 8 Slovenyalı bisikletliyi ağırladık. İlimizin, ülkemizin değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. İlimize gelen bisikletliler ile bazı okullarımızda çeşitli eğitimler veriliyor. Katkıları dolayısıyla Bilecik Belediyesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK