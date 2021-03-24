Nilüferli kadın çalışanlar tabata ile form tutuyor
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Nilüferli kadın çalışanlar tabata ile form tutuyor

24.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:25
Nilüferli kadın çalışanlar tabata ile form tutuyor

Nilüfer Belediyesi'nin, kadın çalışanlarına yönelik düzenlediği "Tabata" eğitimleri başladı.

Nilüfer Belediyesi'nin, kadın çalışanlarına yönelik düzenlediği "Tabata" eğitimleri başladı. Eğitime katılanların, yoğun efor gerektiren spor sayesinde kısa süre içinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak formda kalması amaçlanıyor.

Nilüfer Belediyesi, çalışanlarının enerji ve motivasyonunu yüksek tutmak için düzenlediği aktivitelere bir yenisini daha ekledi. Kadın çalışanlara yönelik bu kez, kısa süreli ve yüksek yoğunluklu egzersiz türü olan tabata eğitimi düzenlendi. Uygulanan egzersizlerle nabız ve metabolizma hızını artırarak en yüksek yağ yakım metotlarından biri olarak kabul edilen tabata antrenmanı, Nilüfer Belediyesi Barış Spor Salonu'nda başladı. Covid-19 tedbirleri alınarak başlayan antrenman öncesi katılımcılar, diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme konularında bilgilendirildi. Oldukça yüksek efor gerektiren antrenman 4 dakika eğitim, 2 dakika pasif dinlenme metoduyla 8 ayrı seansta gerçekleşti. Isınma hareketlerinin ardından katılımcılara şınav, squat, plank ve jumping jack eğitimleri verildi.

39 kadın personelin katıldığı antrenman, salı ve perşembe günleri olmak üzere bir ay boyunca devam edecek. - BURSA

Nilüferli kadın çalışanlar tabata ile form tutuyor
Nilüferli kadın çalışanlar tabata ile form tutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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