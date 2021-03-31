Nilüfer, Avrupa kupalarını garantiledi
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Nilüfer, Avrupa kupalarını garantiledi

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor
Nilüfer, Avrupa kupalarını garantiledi

Nilüfer Belediyesi'nin rakibi Sistem9 Yeşilyurt, Misli.com Sultanlar Ligi play-off turu 5-8 etabının rövanş maçına da Covid-19 vakaları nedeniyle çıkamadı.

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Nilüfer Belediyesi'nin rakibi Sistem9 Yeşilyurt, Misli.com Sultanlar Ligi play-off turu 5-8 etabının rövanş maçına da Covid-19 vakaları nedeniyle çıkamadı. Türkiye Voleybol Federasyonu, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 hükmen galip tescil etti. Böylece Nilüfer Belediyespor üst tura çıktı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off turunun 5-8 etabında mücadele eden Nilüfer Belediyespor, rakibi Sistem9 Yeşilyurt takımında Covid-19 vakaları çıkması üzerine turdaki ilk maçında hükmen galip sayılmıştı. Sistem9 Yeşilyurt Takımı, 1 Nisan Perşembe günü oynanması gereken turun rövanş maçına da artan Covid-19 vakaları nedeniyle sahaya çıkamayacağı açıkladı. Bunun üzerine, Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ikinci maçında da 3-0 hükmen galip tescil edildi.Bu sonuçla bir üst tura çıkan Nilüfer Belediyespor'un rakibi, Galatasaray-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının galibi olacak. Bir üst turda 5.'lik-6.'lık mücadelesi verecek olan Nilüfer Belediyespor, bu karşılaşmayı kazanması halinde misli.com Sultanlar Ligi'ni 5. tamamlayacak ve Türkiye'yi CEV Volleyball Challenge Cup 2022'de temsil etmeye hak kazanacak. Nilüfer'in Sultanları, play-off turunu 6. bitirmeleri halinde ise 2022 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası'na katılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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