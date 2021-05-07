Niksar'da çiftçilere 24 bin 576 biber fidesi dağıtıldı
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Niksar'da çiftçilere 24 bin 576 biber fidesi dağıtıldı

Niksar'da çiftçilere 24 bin 576 biber fidesi dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Niksar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Yerel çeşitlerin korunması amacıyla, kadın eliyle "Tohat Biberi" üretimini yaygınlaştırma projesi" kapsamında çiftçilere 24 bin 576 adet biber fidesi dağıtıldı.

Niksar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Yerel çeşitlerin korunması amacıyla, kadın eliyle "Tohat Biberi" üretimini yaygınlaştırma projesi" kapsamında çiftçilere 24 bin 576 adet biber fidesi dağıtıldı.

Niksar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yerel çeşitlerin korunması amacıyla 6 köyde toplam 8 çiftçiye 24 bin 576 adet Tohat Biberi fidesi ücretsiz olarak dağıtıldı.

Çiftçilere biber fidelerini dağıtan Kaymakam İlhami Doğan; "Bugün orjinal ismi Tohat biberi dağıtımı yapıyoruz yöremize uygun bir ürün. İlçemizde de bu ürünün daha çok gelişmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu ürünlerimizin kadın çiftçilerimize özellikle de bir aşama sonra da kadın kooperatiflerine müthiş destek olacağını düşünüyorum bu vesile ile üretimde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza özellikle de çiftçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Pandemi kurallarına dikkat edilerek düzenlenen fide dağıtım programında proje hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün; "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından üretimi yapılan "Tohat Biberi" fidelerini bayan çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Yerel çeşitlerin korunması amacıyla, kadın eliyle "Tohat Biberi" üretimini yayıngınlaştırma projesi kapsamında, Niksar'da İsmetpaşa, Kumçiftlik Mahallesi, Korulu, Şahinli, Kuyucak Köyleri ve Yolkonak Beldesinde her çiftçiye 3.072 adet biber fidesi olmak üzere 8 kadın çiftçiye toplam 24 bin 576 adet biber fidesi ücretsiz olarak dağıtıyoruz. İnce kabuk, meyve eti daha ince, kızartmaya uygun, üç burun yapısında, meyvenin baş kısmı uç kısmına göre daha kalın, Tokat'a mal olmuş böyle bir biber var, buna Tokat biberi diyoruz" dedi. - TOKAT

Niksar'da çiftçilere 24 bin 576 biber fidesi dağıtıldı
Niksar'da çiftçilere 24 bin 576 biber fidesi dağıtıldı
Niksar'da çiftçilere 24 bin 576 biber fidesi dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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