19.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:44

Galatasaray derbisinden kötü bir sonuç çıkması halinde tecrübeli hocayla yolları ayırmayı düşünen sarı-lacivertlilerin Bayern Münih'in eski hocası Niko Kovac ile masaya oturduğu iddia edildi. Sporseverlerin dikkatini çeken gelişme sonrası Niko Kovac kimdir? Niko Kovac kaç yaşında, nereli ve Niko Kovac hayatı, biyografisi gibi konular araştırıldı.

Doğum tarihi: 15 Ekim 197, Berlin, Almanya

Kaç yaşında: 48 yaşında,

Boy: 1,76 m

Uyruk: Hırvatistan

Tercih ettiği formasyon: 4-2-3-1

NİKO KOVAC KİMDİR?

Niko Kovac, Hırvat eski millî futbolcu ve teknik direktör. 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan millî futbol takımının formasını giyen oyuncu orta saha bölgesinde görev yapmıştır.

Profesyonel kariyerine 1990 yılında Hertha Zehlendorf kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Hertha BSC II, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg, Bayern Munich, Hertha Berlin, Red Bull Salzburg kulüplerinde oynadı.

8 Mart 2016 tarihinde Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı.

NİKO KOVAC ÇALIŞTIRDIRĞI TAKIMLAR

Bayern Münih Bayern 18/19, 19/20

Eintracht Frankfurt E. Frankfurt 15/16, 17/18

Hırvatistan Hırvatistan 13/14, 15/16

Hırvatistan U21 12/13, 13/14

Red Bull Salzburg 10/11, 11/12

Red Bull Juniors 09/10, 10/11

NİKO KOVAC FUTBOL OYNADIĞI KULÜPLER

SV Nord Wedding

H. Zehlendorf

Hertha Berlin

Leverkusen

Hamburg

Bayern Münih

RB Salzburg

NİKO KOVAC FUTBOL BAŞARILARI

1 Almanya Şampiyonluğu

2 Almanya Kupa Şampiyonluğu

1 Almaya Süper Kupa Şampiyonluğu

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