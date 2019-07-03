Nikkei-ABD'li teknoloji şirketleri Çin'den taşınmayı değerlendiriyor

– Aralarında Microsoft, Alphabet ve Dell Technologies'in yer aldığı birçok ABD'li teknoloji şirketi, Washington ve Pekin arasındaki ticaret savaşı sebebiyle Çin'deki üretimlerini başka yerlere taşımayı değerlendiriyor.

Nikkei'de yer alan habere göre, bilgisayar üreticileri HP Inc ve Dell Technologies, dizüstü bilgisayar üretimlerinin yüzde 30'unu Çin dışına taşımayı planlıyor. Söz konusu haberde ayrıca, Microsoft, Alphabet, Amazon.com, Sony Corp ve Nintendo Co'nun da oyun konsolu ve akıllı hoparlör üretimlerini Çin'den başka bir ülkeye taşımayı değerlendirdiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, geçen hafta sonu Japonya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde geçici ateşkes üzerinde anlaşmış ve aylar süren durgunluktan sonra görüşmelere yeniden başlamaya karar vermişlerdi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Haziran ayında ana tedarikçilerine, üretimlerinin yüzde 15 ile yüzde 30'unun Çin'den Güneydoğu Asya'ya taşınmasının oluşturacağı masrafları öngörmelerini talep etmişti.

Kaynak: DHA

- İstanbul