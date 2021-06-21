Nijerya'da 30 Mayıs'ta kaçırılan 136 medrese öğrencisinden 15'i kaçmayı başardı

Nijerya'nın Niger eyaletinde 30 Mayıs'ta kaçırılan 136 medrese öğrencisinden 15'inin kaçmayı başardığı bildirildi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde 30 Mayıs'ta kaçırılan 136 medrese öğrencisinden 15'inin kaçmayı başardığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nden kaçırılan 136 öğrenciden 15'i kaçmayı başardı. Öğrenciler yakında aileleriyle buluşacak.

Öte yandan Niger hükümetinden yapılan açıklamada, öğrencilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Silahlı kişilerin 30 Mayıs'ta Niger Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'ne düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaçırılan öğrencilerden 11'i yürüyemeyecek kadar küçük olduğu için serbest bırakılmıştı.

Silahlı kişiler, medrese müdürünü arayarak 136 öğrencinin serbest bırakılması karşılığında 110 milyon Nijerya nairası (yaklaşık 2,29 milyon TL) fidye istemişti. Hükümet ise çocukların serbest bırakılması için fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kaçırılan öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu