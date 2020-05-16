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Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Liglerin 12 Haziran'da başlamaması halinde Temmuz ayının ortasında başlatabileceklerini söyleyen Özdemir, ellerinde 7 tane alternatif tarih bulunduğunu ifade etti.

Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
16.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:59

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Nihat Özdemir, 12 Haziran olarak açıkladıkları Süper Lig'in başlangıç tarihinin Temmuz ortasına kayabileceğini ifade etti ve ellerinde 7 alternatif daha olduğunu dile getirdi.

İşte Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamalar;

Bakanlarımızla bir toplantı yaptık ve herkesin görüşü Haziran'da başlamaktı. 'Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak' dedim ben. 'Alternatiflerime göre de Temmuz'da da başlarım ben bu lige' dedim. Ben neye bakacağım? Türkiye'de koronavirüs olayı nasıl gidiyor? Bence çok iyi gidiyor. Avrupa'da ve dünyada en iyi durumdaki ülkelerin başında Türkiye geliyor. Belki biz Temmuz ayındaki maçlarımızı şimdilik seyircisiz kararı olmasına rağmen belki de seyircili oynayacağız.

"ALMANYA'DA VEFAT SAYISI 8 BİN"

Ben Sağlık Bakanı'yla bir görüşme yaptım. Kendisini çok takdir ediyorum. Bu noktada olmamızın en önemli noktalarından birisi kendisi, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımızdır. Ben ona bir tarih belirlemek istiyoruz biz duramayız dedim. Vefat sayısı Almanya'da 8 binken benim Türkiyemde 4 bin.

"SAĞLIK BAKANIMIZ 'BEN KARIŞMAM' DEDİ"

Ben de kendisiyle konuşurken biz bilim kurulu ve sağlık bakanlığı olarak hiçbir şeyinize karışmayız. Siz zaten özerk bir kurumsunuz dedi bize. Ben de bakanımıza Sağlık protokolümüzü gösterdim. İyice inceledi ve kapsamlı, iyi buldu protokolümüzü. Siz bu işte yolunuza devam edin başınız sıkıştığında bana danışabilirsiniz dedi. Her zaman görüşüyoruz. Başım sıkıştığında her zaman kendisini arıyorum bakanımın. TFF'nin önemli bir sağlık kurulu var.

"ALMANYA BİZİM İÇİN REHBER"

Almanya bizim için bir rehber. Nasıl başladıklarını göreceğiz, takip edeceğiz. Birçok ülke bizden kötü olmasına rağmen İtalya, İspanya gibi ülkeler bizden çok daha kötü olmasına rağmen bugün liglerin başlama tarihini açıkladılar.

"SAĞLIK, BU LİGDEN DAHA ÖNEMLİ"

Sağlık Kurulumuzun danışma kurulu var. Onların Türkiye'nin en iyi enfeksiyon doktorlarıdır. Mete Düren var. UEFA'nın sağlık kurulu üyesi. Bütün bunlar bir araya geldiğinde futbola nasıl döneceğimizin protokolünü hazırladık. İtalya'dan, İspanya'dan, Almanya'dan aldık ve bunlardan daha katı bir protokol hazırladık. Sağlıktan hiçbir zaman ödün vermeyiz. Bir kimsenin sağlığı bu ligden daha önemlidir.

"12 KULÜP OYNAMAK İSTİYOR"

Sağlık şartları içerisinde bu ligi oynatmak istiyoruz. Basketbol ve voleybol bizden farklı. Onlar salon spor yapıyorlar. Orada sadece 2 takım oynamak istemiş ancak bende öyle değil ki. Oradaki kulüpler oynamak istemiyorlar. Futboldaki kulüplerimiz ise futbol oynamak istiyor.

"MUSTAFA CENGİZ VE AHMET NUR ÇEBİ'YE GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e canı yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisiyle her gün görüşüyorum. Sağlığını her gün takip ediyorum. Beşiktaş Başkanı Çebi'nin pozitif olduğunu duydum. Kendisini aradım ve herhangi bir semptom göstermediğini duydum. Buna çok sevindim.

"BÜTÜN KULÜPLERİMİZ ŞEFFAF OLSUN"

Bütün kulüplerimize sesleniyorum; Ne olursunuz şeffaf olun, açık olun, adil olun. Herkes federasyondan kendi çıkarlarına yarayacak kararlar almamızı bekliyor. Samimi olsunlar, açık olsunlar, adil olsunlar. Kendilerine yönelik bir karar çıkarmamızı beklemesinler.

"KÜME DÜŞMENİN KALKMASINI İSTEYENLER KOMİK DURUMA DÜŞÜYORLAR"

Kendileri basında sık sık açıklamalarda bulunuyorlar. Sanal medyaya dahi açıklamalar yapan birçok kulüp yetkilimiz mesajlar yolluyorlar. Hiçbir takım idarecisi, sporcusu, hocası kendi bulunduğu durumdan dolayı bizden bir şey beklemesin. küme düşmek üzere olan takımlar diyorlar ki lig burada bitirilsin. Aynen basketboldaki gibi olsun istiyorlar. Ancak bunlar kimsenin gözünden kaçmıyor, bence komik duruma düşüyorlar.

"INSTAGRAM VE TWITTER İLE BU İŞ OLMAZ"

Fakat ortaya gerçek sağlık sorunlarıyla çıkıp, adil kararlar üretmemizi istiyorlarsa ona saygımız sonsuz. Federasyon, herkesin sağlığını önde tutarak daima en adil kararları verecektir. Instagram'dan yaptıkları yayınlarla, tweet atmalarıyla biz hiçbir zaman kararımızdan dönmeyiz. Onların açıklamalarıyla federasyon herhangi bir karar değiştirmez.

"OYNAMAK İSTEMEYENLER KİMLER?"

Ligde kalma endişesi olan takımlarımızın açıklamaları var. Teknik direktörlerimizin açıklamaları var. Ben bunları doğru bulmuyorum. Onların bu açıklamalarının bizim kararımızda bir etkisi olamaz.

"TEK ŞEHİR PLANIMIZ YOK"

Bizim tek bir planımız var. Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz olmak üzere başlayacak. Herkes kendi evinde başlayacak. Daha liglerin başlamasına neredeyse 1 ay var. Şu anda kesin net bir şey konuşmak istemiyorum. Bizim, liglerin Antalya ya da İstanbul'da oynanması için bir planımız yok. Ana hedefimiz; yine stadyumda sağlık kontrolleri olması şartıyla seyircili oynanmasıdır. Bu ankete katılanların yüzde 89'u futbolu, sporu çok özlediklerine, bir an önce maçların başlaması gerektiğine inanmışlar. Futbol, insanlarımızın önemli bir meşguliyeti.

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ

Geçen hafta Kulüpler Birliği'nin yetkilileriyle, bazı başkanlarla ve bizim teknik ekibimiz bir araya gelerek futbolcu ve kulüp arasında anlaşmazlık olursa nasıl bir yol izleneceği hakkında kararlar aldık ve bunu açıkladık. Önemli olan burada futbolcu ile kulübün yapmış olduğu anlaşmadır. Biz diyoruz ki; bu anlaşma esastır ama bu sözleşmede eğer bir anlaşmazlık olursa ve bu anlaşmazlığın çözümü için bize başvurursanız, aynen FIFA gibi federasyon da her kulübün dosyasına, futbolcunun durumuna bakacak. Futbol takımı bugüne kadar nasıl bir tavır sergilemiş, futbolcu bugüne kadar nasıl bir tavır sergilemiş diye bakacağız. Bizim Tahkim Kurulumuz, UÇK, oturacak dosyaları inceleyecek ve bu çerçeve içerisinde kararlar alacağız.

Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Haber Yorumları (1)
KEMAL: Gelin ligleri büyük tatil edin ne olur kıyametmi kopar?Başlatırsa vakalar artarsa esas o zaman kıyamet kopacak
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