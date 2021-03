Nihat Güler: "45 kişi spor salonunda bulaşan değil, 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı"

- Nihat Güler: "45 kişi spor salonunda bulaşan değil, 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı"

Türkiye Salon Sporları Platformu ve Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler:

"3-4 ay önce olan olay yeniymiş gibi yansıtıldı"

"Spor ile ilgisi olmayan kişilerin de bu tip açıklamaları yapmamasını rica ediyoruz"

"Bütün vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla spor salonlarına gelebilir"

İSTANBUL - Türkiye Salon Sporları Platformu ve Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, Trabzon İl Sağlık Müdürü'nün spor salonlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, "Trabzon İl Sağlık Müdürü ile telefonla konuştum. Bu olay ne zaman gerçekleşti dediğimde, 3 ya da 4 ay önce olduğunu söyledi. Açıklama geçen hafta perşembe günü yapıldı. 'Trabzon'un bir ilçesinde bir spor salonunda 45 kişiye nasıl 1 kişi virüs bulaştırır' diye sorduğumuzda müdürümüz, '1 kişi spor salonunda bulaştırmadı, o ona bulaştırdı. 45 kişi spor salonunda bulaşan değil, 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı' kastettiğini söyledi" dedi.

Türkiye Salon Sporları Platformu ve Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, Trabzon İl Sağlık Müdürü'nün spor salonlarıyla yaptığı açıklamalarla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Tüm Pilates Stüdyoları Eğitmenleri Derneği Başkanı Gülizar Azimli, Kick boks dünya şampiyonu Serkan Yılmaz, Tüm Salon Sporları Derneği Başkan Vekili Yunus Demir katıldı.

Türkiye'de 20 binin üzerinde spor salonu, 4 milyonun üzerinde lisanslı sporcu, 250 bin üzerinde de antrenör bulunduğunu söyleyen Nihat Güler, "Bu kişiler sağlıklı olmak için, zinde olmak için spor yapıyorlar. Spor salonları camiası devasa bir camiadır. Ülkesi, vatanına, bayrağına aşık, gençleri sokaklardan kurtararak spor salonlarına kazandıran, onlardan şampiyon çıkartarak ülke sporuna hizmet eden idealist antrenörlere sahip bir camiadır. Ülkeye hizmet sektöründe de önemli katkı sunmaktadır. Son 25 yılda açılan spor merkezleriyle hem istihdama hem de ekonomiye katkımızı gün geçtikçe artmaktadır. Maalesef ülkemiz pandemi dönemi yaşamaktadır. 14 ay geçmesine rağmen bir müddet daha yaşayacağımız gerçeği gün gibi ortadır. Bilim insanları korona virüsünün en çok etkilenen bireylerin 60 yaş üstü ve bağışıklık sisteminin güçlü olmadığı kişiler olduğunu beyan etmektedir" diye konuştu.

"45 kişi spor salonunda bulaşan değil, toplam 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı"

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli yolunun spor ve egzersiz olduğunu bilim adamlarının vurguladığını belirten Güler, "Bazı sağlıkçılar spor salonlarına karşı akla ve bilime uygun olmayan açıklamalar yapmaktadır. Bunun en son örneği Trabzon İl Sağlık Müdürümüz tarafından bir açıklamada, spor salonunda 45 kişiye virüs bulaştırdığı iddiası, beyanı olmuştur. Kendisi ile sendika başkanı olarak telefonla iletişime geçtim. 'Sizler, bizim sektörümüzü bitirmek noktasına getirecek açıklamalar yaptınız' dedim. Sektör adına üzüntülerimizi belirttikten sonra kendisine şu soruları sordum. Bu olay ne zaman gerçekleşti dediğimde, 3 yada 4 ay önce olduğunu söyledi. Bu açıklama geçen hafta perşembe günü yapıldı. Yeni bir olaymış gibi yansıtıldı. Camiamızda bomba etkisi yapmış oldu. Çünkü hiç kimsenin spor salonlarının virüs bulaştıran mekanlar olarak tanıtmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. 'İstanbul gibi bir yerde bile 45 kişiyi bir arada bulamazken, Trabzon'un bir ilçesinde bir spor salonunda 45 kişiye nasıl 1 kişi virüs bulaştırır' diye sorduğumuzda da, Müdürümüz, '1 kişi spor salonunda bulaştırmadı, o ona bulaştırdı. 45 kişi spor salonunda bulaşan değil, toplam 1 kişinin bulaştırdığı bulaş zincirinin toplamı' kastettiğini söyledi. Kendisi üzüntülerini beyan etti. Benim amacım şuydu dedi, 'Bir kişi hastaysa eğer otursun izole olsun'. Kendisi de bizim adımızdan da açıklama yapabilirsin dedi. Kendisine üzüntülerimizi belirtiyoruz. Bu açıklama bizde tahribata yol açmış durumda. Bilim adamları da açıklıyor, 1 kişinin 45 kişiye, 90 kişiye bulaştırma ihtimali zayıf olduğu biliniyor. Spor salonlarında her türlü önlem alınıyor. 15 Mart'tan itibaren bütün spor salonları HES koduna geçti. Onun dışında Covid-19 taahhütnamesi, dezenfektan istasyonları, sosyal mesafeye hassasiyet gösterilmesi var. Kesinlikle şu an Türkiye'de en çok korona virüs tedbirlerine uyan sektörün spor salonları olduğunu söylemiştim. Her türlü tedbiri aldık. Bütün vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla spor salonlarına gelip, alınan tedbirler ışığında sporunu rahatça yapabilir" şeklinde konuştu.

Trabzon Sağlık İl Müdürü'nün, 'Biz de bilim insanı olarak yürüyüş ve egzersiz öneriyoruz. Ben spor salonlarından virüs bulaşır demedim' dediğini dile getiren Nihat Güler, "Spor salonları virüs bulaştırmaz. Mekanlardan virüs bulaşmaz. Tedbir almayan yerlerden virüs bulaşır. Daha önce spor ile ilgisi olmayan kişilerin de bu tip açıklamaları yapmamasını rica ediyoruz. Trabzon İl Müdürü'nün açıklamasına kadar spor salonlarıyla ilgili en ufak olumsuzluk yoktu. Bir bilim insanı ile görüştüm. Spor yapan insanlar mutant virüse daha az yakalandığını ve daha çabuk atlattığını söyledi" açıklamasında bulundu.

Temizlik ve dikkatin önemli olduğunu ifade eden Serkan Yılmaz ise, "Spor ve beslenme çok önemli. Bağışıklığımızın yüksek olması, her bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da biz de hasar bırakmamasına neden olacaktır" dedi.

Gülizar Azimli de pilates stüdyolarında bire bir ve randevu usulü öğrencileri aldıklarını aktararak, "HES kodu ile karşılıyoruz. Dezenfektan, galoş gibi hijyenik tedbirler aldıktan sonra dersimizi bire bir hoca eşliğinde yapıyoruz. Sonra öğrenci dersten ayrıldıktan sonra 1 saat havalandırma ve dezenfektan yapıldıktan sonra diğer başka bir öğrencinin randevusunu alıyoruz. Her öğrenci arasında 1 saat oluyor" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT