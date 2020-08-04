Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Niğde'de şehir dışından uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de şehir dışından uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü kent girişinde durduran ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve oturdukları koltuklarda yaptıkları aramalarda 61 gram metamfetamin ile bir miktar eroin ele geçirildi.

Kaynak: AA