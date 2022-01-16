Niğde'de sobadan zehirlenen MHP'li meclis üyesinin kızı hayatını kaybetti - Haberler
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Niğde'de sobadan zehirlenen MHP'li meclis üyesinin kızı hayatını kaybetti

Niğde'de sobadan zehirlenen MHP'li meclis üyesinin kızı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de Çamardı Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi Abidin Üzümcü'nün kızı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybederken, 11 yaşındaki oğlu hastanede tedavi altına alındı.

ÇAMARDI, NİĞDE (İHA) - Niğde'de Çamardı Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi Abidin Üzümcü'nün kızı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybederken, 11 yaşındaki oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çamardı ilçesine bağlı Celaller köyünde meydana gelen olayda Çamardı Belediyesi'nin MHP'li Meclis üyesi Abidin Üzümcü, sabah saatlerinde aynı odada uyuyan kızı Neslihan (21) ile oğlu Ömer'in (11) hareketsiz yattığını fark edince sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olan Neslihan'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini, kardeşi Ömer'in ise durumunun kritik olduğunu belirledi. Neslihan Üzümcü'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, Ömer Üzümcü ise Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

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Niğde'de Çamardı Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi Abidin Üzümcü'nün kızı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybederken, 11 yaşındaki oğlu hastanede tedavi altına alındı.

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