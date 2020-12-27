Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Muhtarlarla Video Konferansla Görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Muhtarlarla Video Konferansla Görüştü

27.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:51
Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Muhtarlarla Video Konferansla Görüştü

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir video konferans yöntemini kullanarak mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir video konferans yöntemini kullanarak mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir Mahalle Muhtarlarıyla video konferansla görüşerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mahalle Muhtarlarıyla video konferans aracılığıyla muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Özdemir; " Hizmetlerin koordineli bir şekilde devam etmesi için çalışıyoruz. Millet olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Mahalle muhtarlarımızla 2020 yılını değerlendirdik, 2021 için planlamalarımızı yaptık. - NİĞDE

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Muhtarlarla Video Konferansla Görüştü
Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Muhtarlarla Video Konferansla Görüştü
Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Muhtarlarla Video Konferansla Görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Coşkun Sabah Seren Serengil Murat Dalkılıç Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Domagoj Vida Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İşçi Adana Deprem Elazığ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Muhtarlarla Video Konferansla Görüştü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 12:53:28. #1.14#
title