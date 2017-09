Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Ankara'dan Müjdeyle Döndü

TOKİ Alanındaki borçlanmalar sözleşmede belirtildiği gibi metrekare birim fiyatı 850 TL'den gerçekleştirilecek



Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Kentsel Dönüşüm Alanında mağduriyet yaşadıklarını iddia eden hak sahiplerinin sorununun çözümü için gittiği Ankara'dan müjdeli haberle döndü. Başkan Akdoğan'ın TOKİ Başkanlığında yaptığı görüşme sonrasında borçlanmaların metrekare birim fiyatının sözleşmede belirtildiği gibi 850 TL'den yapılması kararlaştırıldı. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ve diğer ilgililere teşekkür eden Başkan Akdoğan, "Biz her zaman Niğdeli hemşehrilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.



Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile Efendibey Kentsel Dönüşüm Alanında sürdürdüğü Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, hak sahiplerinin 6 yıl önce gerçekleştirilen sözleşmeden daha fazla miktarda borçlanmaya maruz kaldıklarını iddia etmesi üzerine Ankara'ya giderek TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile görüştü. TOKİ'nin Niğde'de devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi'nden sorumlu yetkililerin de katıldığı istişare ve değerlendirme toplantısında, Niğdeli hak sahipleri lehine karar çıktı.



TOKİ Başkanlığındaki istişare ve değerlendirme toplantısının detayları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Vatandaşlarımızın talebini TOKİ Başkanlığına ilettik. TOKİ Başkanımızla yaptığımız görüşme akabinde Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde vatandaşla TOKİ arasında yapılan protokolde dile getirilen 850 TL metrekare birim fiyatına yeniden uyarlanarak çekilmesi için talimat verildi" dedi.



Başkan Akdoğan, "Niğde Belediyesi olarak hangi vatandaşın kaç metre yeri var, ne kadar borcu var bunların listelerini tanzim edip önümüzdeki günlerde TOKİ'ye teslim edeceğiz. TOKİ, Pazartesi yada en geç Salı gününe yeni uyarlanmış 850 TL üzerinden yapılmış hesap cetvelini Halkbankası'na gönderecek. Halkbankası da vatandaşı 850 TL'den TOKİ adına borçlandırmış olacak" diye konuştu.



Sözleşmeye Uyuldu



Başkan Akdoğan, Kentsel Dönüyüm Alanında, hak sahipleri ve TOKİ arasında gerçekleştirilen sözleşmede belirlenen metrekare birim fiyatının 850 TL olduğunu anımsatarak, "Sözleşmede belirtilen rakam şu anda da geçerli rakam haline getirildi. TOKİ Başkanı'nın göstermiş olduğu anlayıştan, TOKİ teknik personelinin verdiği destekten dolayı TOKİ Başkanı olmak üzere tüm teknik heyete teşekkür ediyorum. Niğdemize, Niğdeli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Hemşehrilerimizin Yanındayız



Vatandaşın mağduriyet yaşamaması için her zaman gayret gösterdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan," Her zaman dile getirdiğimiz gibi konu ne olursa olsun biz hemşehrilerimizin yanındayız. Onların menfaati Niğdemizin menfaatidir. Biz vatandaşımızın bir kuruşunun dahi olsa farklı şekilde dışarı gitmesini istemeyiz. Bu da vatandaşımız için yaptığımız güzel, örnek çalışmalardan biri oldu. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - NİĞDE