Niğde'de Millet Bahçesi Projesi'nin 2. etabı başlıyor

Niğde'de Millet Bahçesi Projesi'nin 2. etabına 15 gün içerisinde yer teslimi yapılarak başlanılacağı bildirildi.

Niğde'de Millet Bahçesi Projesi'nin 2. etabına 15 gün içerisinde yer teslimi yapılarak başlanılacağı bildirildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2. etap çalışmalarının TOKİ işbirliğiyle yürütüleceğini belirtti.

İkinci etabın toplam maliyetinin 35 milyon lira olduğunu aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Niğde için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Niğde her şeyin en güzeline layıktır. Bu proje kapsamında, yürüyüş alanları, açık spor sahaları, açık hava amfi tiyatrosu, kafeterya ve bisiklet yollarını Niğde halkının hizmetine sunacağız. Projeye desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ve milletvekillerimiz Selim Gültekin ve Yavuz Ergun'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav