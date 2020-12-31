Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Rio de Jenerio'da 5 gün süren bir parti düzenlediği iddia edilmiş ve yıldız ismin avukatları bu iddiayı yalanlamıştı ancak davetli oldukları iddia edilen ünlü modellerin Rio'dan yaptıkları paylaşımlar, partinin gerçekleştiği dedikodularını kuvvetlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde PSG'nin Brezilyalı süper yıldızı Neymar'ın yılbaşı için 5 gün sürecek bir parti düzenleyeceği iddia edilmişti. Brezilyalı yıldızın avukatı bir açıklama yaparak parti iddialarını kesin olarak yalanlasa da kafa karıştırıcı bir gelişme yaşandı.

Dünyanın birçok yerinden manken ve modeller bir anda Brezilya'nın Rio kentinden birlikte fotoğraf paylaşmaya başladı. Mankenlerin hepsi Rio'da bir sahilden fotoğraflar paylaşırken ülkeye özel jetle geldiler. Bu sahilin Neymar'ın Rio'daki milyon euroluk malikanesinde olduğu iddia edildi.

Model Michelle Nevius fotoğrafına "10 yıl sonra yeniden Brezilya'ya döndüm" yazdı. Yine sahilden fotoğraf paylaşan model Jessica Bartlett Rio'yu konum olarak gösterdi.

Brezilyalı ünlü manken Kiki Passo da Rio'daki sahilden diğer modellerle fotoğraf paylaştı. Ünlü fenomen Ana Liz Bittencourt ise bileğinde partiye giriş için takılan bileklik yine Rio'dan fotoğraf paylaştı.

5 günlük parti iddiası büyük tepki çekmiş koronavirüs döneminde büyük sorumsuzluk olarak nitelendirilmişti. Neymar konuyu yalanlasa da mankenlerin parti için Rio'da olduğunu belirtildi.

PSG, oyuncularını koronavirüsten koruma konusunda çok dikkat ederken Neymar'ın partisiyle ilgili herhangi bir ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.