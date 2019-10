04.10.2019 02:41

Etkinliğe katılanlardan detay

NEW YORK - New York Comic-Con 2019 fuarı, Amerika'nın New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Jacob K. Javits Center'da başladı. Ziyaretçilerinin, kostüm ve makyajlarıyla dikkat çektiği fuar, ABD'nin en büyük etkinliklerinden kabul ediliyor.

Kaynak: AA