New York Borsası yükselişle kapandı

New York Borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,83 artışla 30.217,77 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi de yüzde 0,90 artarak 3.699,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 yükselişle 12.464,23 puana çıktı. Böylece üç endeks de kapanışta rekor seviyeye yükseldi.

New York borsasında endeksler, beklenenden kötü gelen tarım dışı istihdam verisine rağmen pozitif seyir izledi.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım harici sektörlerde istihdam, kasımda 245 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini karşılayamayan tarım dışı istihdam verisinin, kasımda 469 bin kişi artacağı tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 6,9'dan yüzde 6,7'ye düştü.

Söz konusu istihdam verisinin ardından Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, istihdam raporunun "güçlü ve acil yardım" ihtiyacının her zamankinden daha önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden da istihdam raporunun "karanlık bir kışın habercisi" olduğunu belirterek, daha fazla teşvik çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise bugün yaptığı açıklamada, teşvik paketine ilişkin ABD Kongresi'nde görüşmelerin ivme kazandığını belirtti.

Pelosi ile Schumer, hafta ortasında Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a teşvik paketine ilişkin görüşme çağrısında bulunarak, hafta başında önerilen 908 milyar dolarlık paketin görüşmelerin temelini oluşturabileceğine işaret etmişti.

McConnell ise dün yaptığı açıklamada, yıl sonundan önce teşvik paketinde anlaşma sağlanması için "umut verici işaretler" olduğunu söylemişti. Uzlaşmaya varılabileceğini belirten McConnell, teşvik paketine ilişkin Pelosi ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin