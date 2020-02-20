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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsasında endeksler, perşembe gününe düşüşle başladı.

20.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:50
New York borsası düşüşle açıldı

borsasında endeksler, perşembe gününe düşüşle başladı.

Açılışta, endeksi yüzde 0,15 azalışla 29.296,25 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.380,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 azalışla 9.799,20 puandan işlem gördü.

Çin'den yayılan koronavirüs salgınında vaka sayısının artması ve salgının ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceğine ilişkin endişeler, endekslerin aşağı yönlü seyretmesinde etkili oldu.

Kaynak: AA
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