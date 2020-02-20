New York borsası düşüşle açıldı
New York borsasında endeksler, perşembe gününe düşüşle başladı.
New York borsasında endeksler, perşembe gününe düşüşle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalışla 29.296,25 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.380,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 azalışla 9.799,20 puandan işlem gördü.
Çin'den yayılan koronavirüs salgınında vaka sayısının artması ve salgının ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceğine ilişkin endişeler, endekslerin aşağı yönlü seyretmesinde etkili oldu.