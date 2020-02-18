Nevşehirli sporcular Isparta'dan 10 madalya ile döndü

18.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:21

Isparta'da düzenlenen 3. Bölge Spor Tırmanış Şampiyonası'na katılan Nevşehir Belediyesi sporcuları, 2 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.



Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Bölge Spor Tırmanış Şampiyonası Isparta'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden çeşitli kategorilerde 15 sporcu katıldı.



Şampiyonada, Küçük E Kızlar kategorisinde Hümeyra Uz 2'inci, Bahar Çimentepe 3'üncü, Küçük D Kızlar Kategorisinde Zeynep Eker 1'inci, Berra Ercan 3'üncü, Küçük C Kızlar Kategorisinde Sudem Çimentepe 2'inci, Küçük A Kızlar Kategorisinde Aybaba Elif Özcan 2'inci, Küçük D Erkekler Kategorisinde Mahmut Eymen Ekinci 3'üncü, Küçük C Erkekler Kategorisinde Mustafa Sacit Sümer 1'nci, Ömer Şahan Avvuran 2'inci ve Küçük B Erkekler Kategorisinde Eşref Hamza Kemikkıran 2'nci oldu.



2 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 10 madalya kazanan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri bu derecelerle 29 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilecek Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.



Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan spor kurslarına katılan ve şampiyonaya Antrenörler İsmail Öztürk ve İrem Selen Kafalı nezaretinde hazırlanan sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Rasim Arı, sporculara Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA