Nevşehir'de yaz spor okulları açılış töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'de yaz spor okulları açılış töreni düzenlendi

Nevşehir'de yaz spor okulları açılış töreni düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları çeşitli gösterilerin düzenlendiği program ile açılış töreni düzenlendi.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları çeşitli gösterilerin düzenlendiği program ile açılış töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları açılış töreni Damat İbrahim Paşa Spor salonunda düzenlenen program ile açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, "Bugün Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak açılışı yapılacak olan spor okullarımızın ilimiz gençlerine ve sporcularına hayırlı olmasını diliyorum. İl merkezimizde toplam 21 farklı branşta Antrenörlerimiz eşliğinde açılacak olan spor okullarımız aynı zamanda ilçelerimizde de açılacaktır. Konuyla ilgili ekibimizle uzun zamandır titizlikle yaptığımız çalışmalar neticesinde hedefimiz çok daha fazla gencimize çok daha fazla sporcumuza ve genelinde çok daha fazla vatandaşımıza ulaşıp devletimizin bu büyük imkanlarını onların istifadesine sunmaktır. Malum bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı etkisine alan bir pandemi süreciyle mücadele edilmektedir. Bu süreçte okullarımız genellikle kapalı kalmış süreç uzaktan eğitimle devam ettirilmiştir. Dolayısıyla çocuklarımız normal ortamlarından uzak kalıp evlerine kapanmak zorunda kalmış bu süreç çocuklarımızı ve tüm vatandaşlarımızı olumsuz etkilemiş çeşitli teknolojik bağımlılıkların insanlar üzerindeki etkisi daha fazla artmıştır. İşte bugün açılışını yaptığımız bu spor okullarımız sayesinde çocuklarımız ve vatandaşlarımızın pandeminin olumsuz yansımalarından kurtulması hem fiziksel hem zihinsel he de ruhsal anlamda gelişimlerine katkı sağlamalarını amaçlamaktayız. Bu vesileyle spor okullarımızın ilimize spocularımıza ve tüm paydaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor hepinize şahsım ve kurumum adına saygılar sunuyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'in konuşmasının ardından ise öğrenciler tarafından zeybek gösterisi, jimnastik ve taekwondo gösterileri yapıldı.

Nevşehir'de açılışı düzenlenen yaz spor okullarında, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Dağcılık, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Karate, Masa Tenisi, Okçuluk, Özel Sporcular, Satranç, Su Topu, Taekwondo, Tenis, Voleybol ve Yüzme spor dallarında faaliyet gösterilecek.

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor salonunda gerçekleştirilen açılış törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, şube müdürleri, Antrenörler, sporcular ve velileri katıldı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de yaz spor okulları açılış töreni düzenlendi
Nevşehir'de yaz spor okulları açılış töreni düzenlendi
Nevşehir'de yaz spor okulları açılış töreni düzenlendi
Nevşehir'de yaz spor okulları açılış töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la oynayacağı maçın stadı değişti
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la oynayacağı maçın stadı değişti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Şevval Şahin Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir'de yaz spor okulları açılış töreni düzenlendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 14:57:01. #1.15#

title