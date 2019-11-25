Nevşehir'de İl Spor Güvenlik kurul toplantısı yapıldı

25.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:18

Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Kasım ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıda, Nevşehir'de oynanacak olan 3. Lig ve BAL Ligi müsabakalarında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi, Nevşehir Belediyespor ve Kapadokya Göremespor'un Aralık ayında oynanacakları müsabakaların değerlendirilmesi, Nevşehir Belediyesporun Aralık ayında oynayacağı müsabakaların risk gruplarının belirlenmesi, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kadın voleybol takımının müsabakalarında alınacak tedbirler ve diğer amatör branşlarda düzenlenecek spor müsabaka ve etkinlikleri ile alınacak tedbirler görüşüldü.



Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, TFF Nevşehir İl Temsilcisi Tolga Karaca, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı, Kapadokya Göreme Spor Başkanı Hasan Çiner, Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Stad Güvenlik Sorumlusu Kadir İnanan ile İl Spor Dernekleri Temsilcileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA