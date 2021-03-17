Nevşehir Belediyesporlu sporcu Türkiye birincisi oldu
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Nevşehir Belediyesporlu sporcu Türkiye birincisi oldu

17.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:33
Nevşehir Belediyesporlu sporcu Türkiye birincisi oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, Spor Tırmanış Küçükler Boulder Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, Spor Tırmanış Küçükler Boulder Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, genç sporcuyu tebrik ederek ödüllendirdi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Diyarbakır'da düzenlene Spor Tırmanış Küçükler A-B Boulder Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonaya Antrenör İrem Selen Kafalı nezaretinde hazırlanan Sümer, burada büyük bir başarıya imza atarak Türkiye birinciliği derecesini elde etti. Şampiyonada Nevşehir'i en iyi şekilde temsil ederek büyük bir başarı yakalayan Sümer'i makamında kabul eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran genç sporcuyu ödüllendirdi. Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Av. Nafiz Dirikoç ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar'ın da yer aldığı ziyarette Sümer'i tebrik eden Başkan Savran, bundan sonraki spor hayatında kendisine başarılar diledi.

Bugüne kadar çok sayıda Türkiye derecesi bulunan Sümer'in önümüzdeki dönemde milli takım forması ile katılacağı Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında hem Nevşehir'i hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını kaydeden Savran, bundan sonraki süreçte de Nevşehirli gençlerin sporla buluşması için desteklerini sürdüreceklerini vurguladı. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyesporlu sporcu Türkiye birincisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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