Nevşehir 1.Amatör Lig'de 9.hafta maçları oynandı
Nevşehir 1.Amatör Ligde 9.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
Nevşehir 1.Amatör Ligde 9.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
1.Amatör Ligde 9.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken maçında B Grubunda Ürgüpspor ile Ortahisar Belediye Göremespor ile oynandı. Ürgüp derbisinde grup birincisi Ortahisar Belediye Göremespor'u 2-0 mağlup eden grup ikincisi Ürgüpspor maçı 2-0 kazanmasını bildi.
1.Amatör Ligde oynanan maçlarda, Kozaklıspor: 4 Telekomspor: 1, Ürgüpspor: 2 Ortahisar Belediye Göremespor: 0, Eğitim Gençlikspor: 2 Kapadokya Avanosspor: 2, Derinkuyugücü: 3 Yazıhüyükspor: 3, Kavak Gençlikspor: 1 Kaymaklı Belediyespor: 5, Kapadokya Nevşehirspor: 2 Görespor: 1 sonuçları alındı. Bu sonuçların ardından A Grubunda 19 puan ile Suvermez Kalespor, B Grubunda ise 22 puan ve averaj ile Ortahisar Belediye Göremespor liderliğini sürdürdü. - NEVŞEHİR