Netmarble, SpinX Games'i 2.1 milyar dolara satın alıyor!

Güney Koreli mobil oyun geliştiricisi ve yayıncısı Netmarble, mobil casino oyun geliştiricisi SpinX Games'in %100 hissesini 2.1 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

2000 yılında Güney Kore'de kurulan mobil oyun geliştiriciliği ve yayıncılığı yapan Netmarble CEO'su Seungwon Lee, SpinX Games'in hisselerinin %100'ünün 2.1 milyar dolar karşılığında alınacağını doğruladı.

"SPINX GAMES İLE ANLAŞMAKTAN BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ"

Netmarble CEO'su Seungwon Lee yapılan anlaşma hakkında yaptığı açıklamada, "SpinX Games ile bir hisse satın alma anlaşması yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

"Satın alma yoluyla Netmarble, mevcut RPG türünün yanına sosyal kumarhane türünü de ekleyecek.Bununla birlikte küresel mobil oyun pazarındaki rekabet gücümüzü güçlendirmeyi umuyoruz."

2014 yılında kurulan SpinX Games, çok sayıda kumarhane oyunu ve uygulama içi satın alma imkanı sunan ancak gerçek parayla kumar oynanmayan Cash Frenzy, Lotsa Slots, Jackpot World gibi oyunlar geliştirmiştir.