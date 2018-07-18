Nepal'de Heyelan: 3 Ölü

Nepal'de Heyelan: 3 Ölü

Nepal'de meydana gelen heyelanda 3 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'de Heyelan: 3 Ölü

Nepal'de meydana gelen heyelanda 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan habere göre, Gandaki Pradesh eyaletindeki Gorkha ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu bir ev toprak altında kalırken, aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığından dört gün önce yapılan açıklamada, muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda, temmuz ayından bu yana 56 kişinin öldüğü, kayıp 12 kişinin de arandığı bildirilmişti.

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