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Nefes Kredisi sevindirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla kullanıma sunulan "TOBB Nefes Kredisi" ile ilgili olarak Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (OTSO) bir toplantı gerçekleştirildi.

Nefes Kredisi sevindirdi
30.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:25

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla kullanıma sunulan "TOBB Nefes Kredisi" ile ilgili olarak Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (OTSO) bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Genel Sekreteri Şükrü Köksal, Ordu Ticaret Borsası Genel Sekreteri Birol Öztürk, kredi sağlayacak özel banka Ordu Şube Müdürü Esel Alparslan katıldı.

Toplantıda OTSO Başkanı Servet Şahin, finansman bulmakta zorluk çeken işletmeler için 27 Nisan'dan itibaren TOBB Nefes Kredisi'nin devreye girdiğini belirterek "Ordu'daki 2018 yılı cirosu 3 milyon lirayı geçmeyen üyelerimize 50 bin TL kredi verilecek. Böylelikle finansman sıkıntısı çeken üyelerimiz bir nebze olsun bu zorluğu giderebilecek" dedi.

Nefes Kredisi hakkında bilgi aktaran Başkan Şahin, "Nefes Kredisi'nde vergi-SGK borcu yoktur yazısı istenmeyecek. İlave maddi teminat olmayacak. 50 bin lira kredi için 150 TL banka masrafı dışında ek masraf olmayacak. KGF kefaleti için mevzuat gereği yüzde 0,75 komisyon alınacak. Üyelerimiz Odamızdan alacakları üye belgeleri ile kredi veren özel bankaya başvurabilecekler. Ayrıca üyelerimiz belgelerini odamıza gelmeden online olarak alabilirler. Yıllık faizi yüzde 7,5 oranında belirlenen kredinin 2020'de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacak. Geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte ödenebilecek" dedi.

Başkan Şahin, "Nefes Kredisi'ne destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile özel bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş'e Ordu iş dünyası adına teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA

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