Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü ortalığı yıktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü ortalığı yıktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor'a attığı frikik golüyle gözlerin pasını sildi. Duran topta da hayli mahir olduğunu gösteren Kerem, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu frene basma niyetinde değil. Bu sezon takımın en önemli gol silahı haline gelen 23 yaşındaki futbolcu, Hatayspor'a attığı golle akılları baştan aldı.

Ne yaptın sen Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü Türkiye'nin dilindeGörüntü: beIN Sports

ÖLÇTÜ BİÇTİ

45'te çalan serbest vuruşta topun başına Kerem geçti. Daha önce duran toplarda sahne almayan Kerem, adeta resital izletti. Kalecinin uzanamayacağı ters köşeye topu yollayan Kerem herkesi şaşkına çevirdi.

Ne yaptın sen Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü Türkiye'nin dilinde

YİNE AYNI SEVİNÇ

Kerem, bu golden sonra da 'Harry Potter' sevincini gerçekleştirdi. Aslan'ın yıldızına diğer takım taraftarları da övgüler yağdırdı.

Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü ortalığı yıktı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi

Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi

 Bu nasıl maç! İki şık gol ve art arda çalan iki penaltı

Bu nasıl maç! İki şık gol ve art arda çalan iki penaltı
Haberler.com - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Ne yaptın sen Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü ortalığı yıktı

title