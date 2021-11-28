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Ne yaptın Nwakaeme! Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek an

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Ne yaptın Nwakaeme! Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek an

Trabzonspor'da Nwakaeme, Karagümrük maçının ilk yarısının son dakikalarında imkansızı başardı. Deneyimli futbolcu, direk dibinde bomboş kaleye topu yuvarlayamadı. Golü kaçırdıktan sonra büyük bir şaşkınlık yaşayan ve kendisine inanamayan Nwakaeme, sosyal medyada gündeme oturdu.

Süper Lig'in 14. haftasında namağlup lider Trabzonspor, deplasmanda Karagümrük'le karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısının son anların Nwakaeme damga vurdu.

NWAKAEME BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Djaniny, ceza alanında boş durumdaki Nwakaeme'ye topu yolladı. Kalecinin öne çıkmasıyla bomboş pozisyonda kalan Nijeryalı futbolcu direk dibinde topu ağlara gönderemedi. Pozisyonun ardından bu fırsatı kaçırdığı için büyük şaşkınlık yaşayan Nwakaeme, sosyal medyada da gündemin zirvesine oturdu.

Ne yaptın Nwakaeme! Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek anGörüntü: beIN Sports

Ne yaptın Nwakaeme! Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek anGörüntü: beIN Sports

Ne yaptın Nwakaeme! Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek anGörüntü: beIN Sports

Ne yaptın Nwakaeme! Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek anGörüntü: beIN Sports

Ne yaptın Nwakaeme! Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek anGörüntü: beIN Sports

Ne yaptın Nwakaeme! Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek anGörüntü: beIN Sports

Ali Gülhan
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