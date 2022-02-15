Ne yaptın sen Ezeh! Tuzlaspor'un yıldızından futbol var olduğu sürece unutulmayacak gol
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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında 9 kişi kalan Tuzlaspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. 87. dakikada galibiyete uzanan konuk ekipte Ezeh, attığı enfes golle maça damgasını vurdu.
Bursaspor ile Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bitci Timsah Park'ta karşı karşıya geldi. 26. dakikada Rotman ve 67. dakikada Samet Asatekin'in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan konuk ekip, Ezeh'nin yıllar boyu unutulmayacak golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı.
AKILLARA DURGUNLUK VEREN ŞUT
Orta sahanın Bursaspor yarı alanına bakan kısmında topu alan Ezeh, taç çizgisi üzerinden akıllara durgunluk veren bir şut attı. Süzüle süzüle kaleye giden top kaleci Erhan'ın tüm çabasına rağmen ağlarla buluştu. Yayıncı kuruluş tarafından sosyal medyada paylaşılan gol kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
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