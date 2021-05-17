NBA'de son şampiyon Lakers, play-in oynayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NBA'de son şampiyon Lakers, play-in oynayacak

NBA'de son şampiyon Lakers, play-in oynayacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans'ı 110-98 mağlup etmesine rağmen Portland Trail Blazers'ın galip gelmesi üzerine, play-off'a yükselebilmek için play-in turuna katılacak.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans'ı 110-98 mağlup etmesine rağmen Portland Trail Blazers'ın galip gelmesi üzerine, play-off'a yükselebilmek için play-in turuna katılacak.

NBA'e 15 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcisi Lakers, deplasmanda Pelicans'ı mağlup ederek üst üste 5. kez kazandı. Ancak son şampiyon, Blazers'ın Nuggets'ı sahasında 132-116 mağlup etmesi üzerine normal sezonu 7. sırada tamamladı. Böylelikle doğrudan play-off'a katılma şansını kaybederek play-in turuna kaldı.

Lakers'ta LeBron James 25 sayı ile takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Los Angeles ekibi play-in ilk maçında sahasında Golden State Warriors'ı ağırlayacak. Diğer karşılaşmalar şu şekilde olacak:

Indina Pacers-Charlotte Hornets

Boston Celtics-Washington Wizards

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs

Stephen Curry'den normal sezon üçlük rekoru

Golden State Warriors'ın sahasında Memphis Grizzlies'i 113-101 yendiği maçta rakip potaya 9 üçlük bırakan Stephen Curry, normal sezondaki ortalamasını 5.3'e çıkararak bu alanda 5.1 ile kendisine ait olan NBA rekorunu geliştirdi.

Curry maçı 46 sayı ile tamamladı.

Furkan 6, Cedi 5 sayı ile normal sezonu tamamladı

Philadelphia 76ers'ın, Orlando Magic'i 128-117 yendiği maçta 19 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz, 6 sayı, 4 asist ve 1 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı.

Cleveland Cavaliers'ın Brooklyn Nets'e 123-109 mağlup olduğu maçta 31 dakika süre alan Cedi Osman ise 5 sayı, 5 ribaunt ve 3 asist üretti.

Sonuçlar

New York Knicks-Boston Celtics: 96-92

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 121-123

Toronto Raptors-Indıana Pacers: 113-125

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 115-110

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 113-101

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 123-109

Philadephia 76ers-Orlando Magic: 128-117

Atlanta Hawks-Houston Rockets: 124-95

Detroit Pistons-Miami Heat: 107-120

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 117-112

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 136-121

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 98-110

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 132-116

Sacramento Kings-Utah Jazz: 99-121

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 118-112

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

Maç bitti bayrağını kapan kendini dışarı attı! İşte il il şampiyonluk kutlamaları
Maç bitti bayrağını kapan kendini dışarı attı! İşte il il şampiyonluk kutlamaları
Pandemi Gaziantep'teki şampiyonluk kutlamalarını da vurdu
Pandemi Gaziantep'teki şampiyonluk kutlamalarını da vurdu
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Abdullah Gül Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NBA'de son şampiyon Lakers, play-in oynayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 11:28:45. #1.13#

title