NBA'de 8 günde 454 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde 5 oyuncunun sonucu pozitif çıktı
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NBA'de 8 günde 454 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde 5 oyuncunun sonucu pozitif çıktı

18.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:56
NBA'de 8 günde 454 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde 5 oyuncunun sonucu pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 10 Şubat'tan bu yana 454 basketbolcuya uygulanan test sonucunda 5 pozitif vaka saptandı.

Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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