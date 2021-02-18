NBA'de 8 günde 454 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde 5 oyuncunun sonucu pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 5 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 10 Şubat'tan bu yana 454 basketbolcuya uygulanan test sonucunda 5 pozitif vaka saptandı.

Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan