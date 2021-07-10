Nazlı Savranbaşı: Olimpiyatta hedefim finaller
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Nazlı Savranbaşı: Olimpiyatta hedefim finaller

Nazlı Savranbaşı: Olimpiyatta hedefim finaller
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

ARTİSTİK cimnastikte ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek İzmirli tek kadın sporcu Nazlı Savranbaşı, hedefinin tüm aletlerde finale kalmak olduğunu söyledi.

ARTİSTİK cimnastikte ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek İzmirli tek kadın sporcu Nazlı Savranbaşı, hedefinin tüm aletlerde finale kalmak olduğunu söyledi. Olimpiyatlara az bir süre kaldığını ve heyecanlı olduğunu dile getiren 17 yaşındaki milli cimnastikçi, "Günler git gide azalıyor. Emeklerimizin karşılığını alma zamanı geldi. Sabırsızlıkla Olimpiyat Oyunları'nı bekliyoruz. Tokyo'da 4 alette de yarışacağım. Hedefim 4 alette de all-around finali yapmak. Asimetri aletinde de en iyi şekilde yarışıp final yapmak istiyorum. İnşallah madalya olur, istiyoruz. Herkes gibi benim de hayalim olimpiyat madalyası almak" dedi.

Türk cimnastiğinde Göksu Üçtaş Şanlı ve Tutya Yılmaz'dan sonra olimpiyatlara katılacak 3'üncü kadın cimnastikçi olan Nazlı, "Bu beni mutlu ediyor. Ablalarımı örnek alarak ben de olimpiyatlara kota aldım. Arkamdan gelen sporculara, onlar gibi örnek olmak istiyorum. Bu benim için çok büyük mutluluk ve sevinç. Bunun bana artısı olduğunu düşünüyorum. Daha çok gencim. 2024 Paris, 2028 Los Angeles, hatta 2032 olimpiyatlarına da yaşım tutuyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda beni daha fazla göreceksiniz" diye konuştu.Genç sporcu, Türkiye Cimnastik Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla önemli başarılar elde ettiklerini ve son dönemde seslerini daha çok duyurduklarını sözlerine ekledi.

Nazlı Savranbaşı: Olimpiyatta hedefim finaller
Nazlı Savranbaşı: Olimpiyatta hedefim finaller
Nazlı Savranbaşı: Olimpiyatta hedefim finaller
Nazlı Savranbaşı: Olimpiyatta hedefim finaller
Nazlı Savranbaşı: Olimpiyatta hedefim finaller

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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Nazlı Savranbaşı: Olimpiyatta hedefim finaller - Haberler Spor
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