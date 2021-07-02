Nazilli'ye Trabzonspor'dan bir takviye daha
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Nazilli'ye Trabzonspor'dan bir takviye daha

Nazilli'ye Trabzonspor'dan bir takviye daha
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

YENİ sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor, Trabzonsporlu Taha Tunç'un ardından aynı kulüpten Furkan Tütüncü'yü de renklerine bağladı.

YENİ sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor, Trabzonsporlu Taha Tunç'un ardından aynı kulüpten Furkan Tütüncü'yü de renklerine bağladı. Kariyerinde daha önce 1461 Trabzon ve Bayburt Özel İdarespor'da kiralık olarak oynayan, geçen sezon da Çankaya FK'da görev yapan 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, transferde imzaların devam edeceğini söyledi.


Nazilli'ye Trabzonspor'dan bir takviye daha
Nazilli'ye Trabzonspor'dan bir takviye daha

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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