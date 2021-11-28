Nazilli'de boğa güreşi festivali

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin Yaylapınar Mahallesi'nde boğa güreşi festivalinin ilki düzenlendi. Yaylapınar İlköğretim Okulu yararına yapılan güreşlerde Türkiye'nin dört bir yanından gelen 120 boğa yer aldı.

Nazilli Belediyesi ve Yaylapınar Boğa Güreşi Komitesi tarafından düzenlenen 1'inci Boğa Güreşi Festivali renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Boğa güreşinde Türkiye'nin çeşitli illerinden 120 boğa mücadele etti. Festivale AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Abak, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, besiciler ve çok sayıda izleyici katıldı. Yapılan boğa güreşlerinden elde edilecek gelir ile Yaylapınar İlköğretim Okulu'nun eksikliklerinin giderileceği bilgisi verildi.